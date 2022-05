Romain GAUTEREAU

Je suis actuellement en poste au sein de l'éditeur de logiciel pour assurances "Prima Solutions". J'exerce la fonction de "Dévelopeur logiciel Senior"



L'ensemble de mes missions et de mes expériences professionnelles m'ont permis de développer une rigueur dans mon travail, mais également un esprit d'équipe déjà très présent grâce à mon sport.



Je suis titulaire du diplôme d'Ingénieur Système d'Information obtenu en 2007 à l'ECE (École Centrale d'Électronique) ainsi que d'une maitrise GEII (Génie Électronique et Informatique Industriel) obtenue avec mention Bien



Je fais beaucoup de sport. J'ai pratiqué pendant 12 ans le hockey sur glace (3 titres de Champion de France) et je joue maintenant au Roller Hockey en Elite depuis plusieurs années (Champion de France Elite, N1 et N2).



Mes compétences :

MySQL

JQuery

Spring mvc

Hibernate

CMS Made Simple

Spring batch

Spring security

Java j2ee

Maven

SQL Server

PHP5

Hudson Jenkins

Eclipse

Junit

Toad pour Oracle

Oracle

Selenium IDE

Office

Javascript

Jsp

Selenium

J2EE

Ajax

Spring

Symfony2

Bootstrap

AngularJS

Sonar