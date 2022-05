Romain GAUVIN

> BTS communication des entreprises à Sup de Pub.



> Anglais et Espagnol lu, parlé et écrit.



> Évolution souhaitée dans les Relations Presse.



> Intérêt pour les nouvelles technologies, la littérature, le marché du haut de gamme et le web 2.0.



> Lauréat de la compétition Sup de Pub sur le bâtonnet moelleux - Fleury Michon

> Lauréat de la compétition Sup de Pub sur les hôtels Ibis - Groupe Accor



> +33 6 13 99 58 10 / romaingauvinvuagnat@gmail.com



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Publisher

Microsoft Outlook