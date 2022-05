Romain GAYOL

Bonjour,



Je suis actuellement en poste en tant qu'Expert Thématique au sein de la SATT Nord. Je suis en charge de la détection et de la maturation de technologies dans les domaines de l'électronique, l'informatique, la physique, les matériaux et les TIC.



Ma dernière expérience a duré 15 mois en tant qu'Ingénieur Maturation au sein de la SATT Nord. J'étais en charge de l'étude et du développement d'un outil de simulation de systèmes automatisés et dynamiques dans un laboratoire de recherche.



J'ai finis mon cursus académique au sein de l'école d'ingénieur ESEO en Septembre 2014. Lors de ma formation, j'ai effectué tout d'abord un stage de fin d'études de 6 mois, à AMS en tant qu'Ingénieur banc de test sur des projets industriels variés puis j'ai effectué un stage technique de 3 mois, à Schneider Electric, en tant qu'Ingénieur innovation sur une expérimentation.



Cadences

Langage c

VHDL FPGA

Labwindows CVI

UML

XML

Microsoft office

JAVA

Verilog

Matlab

Orcad

LTSpice

Travail en équipe

Adaptibilité

Conception

Solidworks Electrical

Simulink

Gestion de projet

Prince 2

Propriété intellectuelle

Management