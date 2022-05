Romain GAZIELLY

Romain 25 ans, je suis passionné par tout ce qui à un rapport avec le monde de l'internet et plus particulièrement par les nouvelles technologies web et mobiles qui rendent le monde de plus en plus interactif et agréable à vivre.



Diplômé d'HETIC il y tout juste 1 an, j'ai par la suite signé un CDI en tant que Lead Front-end Developer chez Wise Digital dans la continuité de mon année d'alternance.

J'ai quitté ce poste en Mai dernier pour rejoindre le groupe Jumia et ainsi découvrir de nouveaux horizons à l'international.



Je travaille aujourd'hui pour 2 start-ups du groupe : Vendito et Everjobs au sein de la filiale Africa Internet Group (AIG). Réalisant principalement pour eux de l'intégration HTML5 / CSS3 et du développement front-end. Je suis parfois amené à faire de l'UX, du design et de la configuration technique d'outils CRM comme ExactTarget quand cela s'avère nécessaire. Ayant un profil polyvalent, j'aime élargir mon champs de compétence et je suis toujours partant pour m'essayer à de nouvelles choses.



J'exerce également toujours en Freelance comme Développeur Front-end et intégrateur. Disposant d'un réseau professionnel fourni et de compétences en gestion de projet, il m'est possible de constituer une équipe compétente pour un projet spécifique.



Je reste donc ouvert à toute opportunité



http://www.romain.ninja



Mes compétences :

Javascript / Jquery

Photoshop / Illustrator / Indesign / Dreamwea

Flash

Ruby on rails

CMS (WordPress, Drupal, Prestashop)

HTML5 / CSS3

PHP5 / MYSQL5

Création site internet

SASS

LESS

Git