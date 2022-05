Romain GENSUL

Salarié du GROUPE LAJUS, regroupant plusieurs sociétés d'espaces verts, dont les principales sont :

MÉDITERRANÉE ENVIRONNEMENT, PAYSAGES MÉDITERRANÉENS, PROVENÇALE DE PAYSAGE, PÉPINIÈRE SPORT ET PAYSAGE je m'occupe plus particulièrement de la partie commerciale et développement.



www.mediterranee-environnement.fr



Ces entreprises réalisent terrains de sports, espaces verts, sentiers de randonnées, sols équestres pour les collectivités locales.



Plus de 10000 références de parcs, jardins, routes, stades, tennis, aménagements urbains entre Montpellier et Menton.