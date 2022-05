Romain GEORGIN

Mon expérience récente porte sur des projets européens de sécurité. Le dernier programme sur lequel je suis intervenu concernait de l'IAM au sens large.



Ce programme était à destination des 27 Banques Centrales et mené par La Banque de France, la Banque de Belgique et la BCE . Ce programme a demandé l'intervention auprès de plusieurs autres Banques Centrales en Europe. (Italie, Espagne, Allemagne)



Authentification forte

PKI

IAM (Provisionning et management)

White Pages

Technical accounts





Auparavant, mon expérience de manager en sécurité informatique en banque d'affaires m'avait donné une expérience forte.



Mes compétences :

Application server

Applications web

EDGE

IAM

IBM WebSphere

IBM WebSphere Application Server

IHS

Informatique

Microsoft Server

PKI

SAML

Sécurité

Sécurité informatique

SSL

SSO

VPN

VPN SSL

Web

Websphere

Websphere Application Server