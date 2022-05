Romain GILGER

Avec plus de 10 ans d’expérience à l’international, dont 8 ans de management d’équipes, j’ai créé la filiale espagnole d’un groupe spécialisé dans la vente et maintenance de serveurs informatiques, avant de participer à la création du 1er Marketplace basé sur la blockchain en tant que directeur commercial. J’ai également contribué à la création et au lancement d’une crypto-monnaie dédiée à ce marché.



Mes compétences :

Commerce International

Account Management

Management d'équipes

Blockchain

Crytocurrency