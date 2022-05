Je suis détenteur d'un master Marketing du Produit et Management de l'événementiel. J'occupe actuellement le poste de chargé de communication, relations publiques pour EDF, au sein d'une centrale nucléaire.



Je suis sportif de haut niveau, pratiquant le cyclisme dans la catégorie Elite. Mon dynamisme et ma passion m'apportent un réel plus.



Mes compétences :

photoshop

pack office

indesign

illustrator

créatif