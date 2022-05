Romain GIRAUD

Cursus professionnel : 6 ans de management en Banque Privée et 1 an en Hôtellerie de Luxe. Expérience acquise dans des grands groupes internationaux en France et à Londres.



Principales compétences : Prospection et développement de portefeuilles clients. Excellent relationnel. Passion pour le développement des talents et la réussite des équipes. Parfaite connaissance des techniques de vente. Très bonne maîtrise de l’anglais. Culture du résultat, de la performance individuelle et collective.