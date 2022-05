Romain GIRAUDEAU

Après avoir passé quelques années en Loire-Atlantique et en Vendée, j'exerce la fonction de notaire, à SAINT GEORGES SUR LOIRE (Maine et Loire), au bureau annexe de l'office notarial du LOUROUX BECONNAIS.

Juriste polyvalent, j'ai toutefois acquis des compétences particulières :

- en droit des affaires (notamment du conseil aux entreprises),

- droit de l'immobilier (promotion immobilière : lotissements et ventes d'immeubles à construire),

- fiscalité,

- droit de la famille.



Mes compétences :

Droit immobilier

Droit des sociétés

Droit des affaires