Romain GIUDICELLI

Bonjour,

Je suis actuellement en poste de conseiller en gestion de patrimoine chez VALORITY à LILLE.

j'accompagne mes clients dans leur développement patrimonial et financier.

Nous leurs proposons de très bons placements financiers et immobiliers afin de répondre à leurs attentes, à savoir, la création de revenus complémentaires, de réduire leur impôts sur le revenu ou de préparer au mieux leur retraite.

nous effectuons une analyse profonde et entièrement personnalisée pour chaque client afin qu'elle soit juste et adaptée en fonction du profil de chacun.



Mes compétences :

Immobilier