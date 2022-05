Romain GLAUDIN

Étudiant et entrepreneur, je me plais à relever des défis et à vivre des expériences variées. De par ma formation à l'INSA Lyon en tant que Génie Mécanique, je possède des compétences techniques solides. De plus, au travers de mes expériences associatives, j'ai pu gérer des projets en équipe et développer des compétences en communication qui me permettent maintenant d'aborder des problématiques de gestion, d'ingénierie, ou même de management.



Mes compétences :

Microsoft Office

Adobe Creative Suite

Gestion de projet

Lean

Entrepreneuriat

Communication

Leadership

Mécanique

Apprentissage rapide