Romain GLINEL

Je suis dynamique, motivé et jovial. Je travaille sur le site areva la hague et je m'occupe de chantiers en binome. Cela va de la prise de cotes, la fabrication et la pose de differents ouvrages metalliques tels que portes, petites charpentes, bardages, gouttieres, garde-corps ..... ainsi que de la maintenance sur certaines infrastructures. Je suis autonome et consciencieux et j'ai à coeur les dispositions de securité relatives à un site comme areva(coactivité,nucléaire). J'ai travaillé de 2000 à 2002 en interim pour divers entreprises comme chaudronnier, ajusteur puis de 2002 à aujourd'hui pour la SEEG comme serrurier/metallier.J'aime le sport et en particulier la course à pied que je pratique en club à l'EACQ(entente athlétique cherbourg-querqueville).Je suis curieux et aime apprendre de nouvelle chose.



Mes compétences :

autonome

Chaudronnier

dynamique

Métallier

Persévérant

serrurier