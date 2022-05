Romain GOLPE

Freelog Consulting est un cabinet de conseil dans l'élaboration et la gestion des plans de transformation. Bien que nos offres soient orientées dans les domaines de la supply chain, l'équipe s'appuie sur des compétences variées issues des fonctions opérationnelles, de support et du management.



Consultant pour des groupes Français et Internationaux, j'ai développé au travers de mes expériences des compétences en stratégie, marketing, finance, gestion de projets de transformation complexes et amélioration/gestion opérationnelle (notamment sur la Supply Chain Aéro).



En tant que Manager, je suis également en charge d'équipes de consultants et impliqué dans les relations clients et les aspects commerciaux.



Ayant travaillé sur des longues périodes à l'étranger (Canada, Brésil, Singapour, Australie, Allemagne), je parle couramment Anglais et suis habitué des environnements multi culturels



Je maitrise les outils classiques du consultant (Excel / VBA macros / Access / présentations powerpoint / animation d'ateliers) ainsi que les outils d'analyse les plus récents (Business Intelligence : Tableau / Spotfire). J'ai également des connaissances opérationnelles sur des ERPs.



En plus de mes diplômes d’ingénieur Arts & Métiers et MBA de l’Université Laval (Québec, Canada), je suis certifié Green Belt Lean 6 Sigma de Centrale Paris.



Mes compétences :

Conseil

Aéronautique

Industrie

Organisation

Management

Gestion de projet

Logistique

Stratégie

Finance d'entreprise

Lean Six Sigma

Contrôle de gestion

Marketing stratégique