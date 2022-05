Romain GONNET

Après mes études en alternance, j’ai intégré la société ONCI pour le contrôle qualité. Étant curieux et intéressé j’ai rapidement pris des initiatives sur les produits de négoces tout en apportant des actions correctives sur la production pour réduire les non qualités de 45%. Au vu de mes efforts, j’ai évolué dans la société en prenant de plus en plus de responsabilités, pour finir aujourd’hui à la gestion du « pôle » porte-outils & mèches.

Maintenant j’ai besoin de continuer mon évolution sur de nouveaux challenges.



Mes compétences :

Anglais

Solidworks

Microsoft Office