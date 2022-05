Romain GOUPIL

Aujourd’hui en poste dans l'entreprise LATECOERE-SERVICES Je suis chargé de répondre aux appels d'offres clients concernant l'industrialisation de produit dans les domaines de l'industrie automobile, de câblage, pétrolière, aéronautique... Mon rôle est d'imaginer le moyen, le concept, l'architecture, chiffrer le projet, obtenir l'affaire, construire l’équipe et la gérer pendant la réalisation des études mécanique et automatisme, réaliser les cahiers des charges des fonctions ou moyens sous-traités. En tant que pilote technique je suis en charge de l'analyse de risque,l' amdec moyen, validation d’analyse fonctionnelle, architecture sécurité, suivi des sous traitants et approvisionnent, procédure de réglage et de mise au point, rédaction des procédures d"essai et validation process, recette avec le client. Les process intégrés sont de type, soudure, robotique,dosage,assemblage, dévracage de pièce,vision, traitement du câble....



Mes compétences :

Conception mécanique

Process

MISE AU POINT MECANIQUE DE LIGNES AUTOMATISEE

Machines spéciales d'assemblage

Automatisme électricité électronique système

Robotique

Chef de projets

Management d'équipe