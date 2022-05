Romain GOUSPY

PROJET PROFESSIONNEL :

Mener des projets d’investissement permettant la fabrication de produits et gérer en transverse une équipe en m’appuyant sur les compétences acquises et expériences



Poste actuel :

PILOTE DE PROGET – INGENIEUR CALCUL - CONCEPTION

• Pilotage d’une équipe de conception,

• Participation aux projets du groupe SAFRAN : SPOC- SPRED-TAC

 Organiser une équipe, gestion des ressources.

• Conception de pièces du compresseur HP « Silvercrest » Innovation : solution technologique brevetée,

• Instrumentation de pièces d’essai, rédaction des spécifications et suivi d’essai moteur jusqu’à la certification

• Gestion d’activités en sous-traitance,

• Soutien en production en interne et chez les fournisseurs, notamment sur le procédé de fabrication additive type fusion laser,

 Formation aux différents processus société (conception, gestion de la non-conformité, certification), chiffrage de budgets

• Support après-vente sur moteur mature

 Gestion de crise en support après-vente



Mes compétences :

budgets

Visual Basic for Applications

Patran

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

CATIA

ANSYS