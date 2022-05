Romain GOUYET

25 ans d'expériences dans le domaine de l'informatique à la fois dans l'industrie et l'édition de logiciels.



Je vis l'informatique avec passion et j’aime relever des défis techniques.



Je suis polyvalent, curieux et diplomate.



Je suis/ai été membre de plusieurs associations dans lesquelles je me suis impliqué en rejoignant les conseils d'administration et/ou en apportant notamment mes compétences informatiques (développement de sites Internet).



Je suis ouvert à toute proposition en rapport avec mes compétences actuelles et également prêt à relever d'autres défis dans le cadre de nouvelles opportunités qui me seraient proposées.



Mes compétences :

Industrialisation

Informatique

Gestion de configuration

Bases de données

Clearcase

ETL

Clearquest

Business objects BO XI SAP

Business Object XI

Business Object Web intelligence

Business intelligence