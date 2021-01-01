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Romain GREVRAND

YVETOT

Election législatives 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat des législatives à Yvetot

En résumé

APRES UNE FORMATION AU LYCÉE DE LA PROVIDENCE MISÉRICORDE DE ROUEN EN SANITAIRE ET SOCIAL JE SUIS RENTRE DANS LA VIE ACTIVE AU TRAVERS DIFFÉRENTE MISSION D’INTÉRIM EN MANUTENTION POUR NETMAN AINSI QUAND TANT QU'AIDE OPÉRATEUR POUR LANXESS ELASTOMERES .

J'AI PU PAR LA SUITE SAISIR MA CHANCE AU SAINT DE LA SOCIÉTÉ NETMAN EN TANT QU’OPÉRATEUR D'APPONTEMENT.

AVANT D’ENTRÉE A PTO PETROSERVICES EN JANVIER 2013 ET ENGRANGER UN MAXIMUM D’EXPÉRIENCES ET FORMATION INTERNE (N2,SST,ARI,ATEX,ACVS,FORMATION A LA REDACTION DE LA SAFETY CHECK-LIST)
AINSI QUE SUR LES DIFFÉRENT APPONTEMENT EN PÉTROCHIMIE , GAZIER ET PÉTROLIER.

CAPABLE DE GÉRER UN EQUIPE DE 8 OPÉRATEURS, TENIR DES ASTREINTES , D'EFFECTUER LA GESTION D'UN BUREAU DU BUREAU AINSI QUE LA PRE-FACTURATION DU SITE ET REPRÉSENTER LA SOCIÉTÉ AU PRÊT DES CLIENT

ETANT RUGBYMAN AMATEUR DE MES 9 ANS A MES 22 ANS J'AI PU DÉVELOPPER DE LA RIGUEUR, UN ESPRIT D’ÉQUIPE ET UNE COHÉSION QUE JE SOUHAITE METTRE EN PLACE POUR UN BON FONCTIONNEMENT ENTRE LA SOCIÉTÉ ET LE CLIENT .

JE SUIS MOTIVE, ADAPTABLE AU AMPLITUDE HORAIRE,PERSÉVÉRANT,PONCTUEL,AUTONOME,RESPECTUEUX DE LA SÉCURITÉ ET J'AIME DÉCOUVRIR DE NOUVEAU PROCESS ET ETRE EN FORMATION CONTINU.

POUR FINIR JE DIRAI QUE MES DÉFAUTS ET LACUNES CE SITUE AU NIVEAU DE MON ORTHOGRAPHE ET MON ANGLAIS RESTE BASIQUE MALGRÉ MES 5 ANS D’EXPÉRIENCES SUR LE TERRAIN AUPRÈS DES NAVIRES ET LEUR ÉQUIPAGES ETRANGERS . JE SUIS PRÊT A SUIVRE TOUTE FORMATION POUR DEVENIR PERFORMANT

J’ESPÈRE RETENIR VOTRE ATTENTION ET RESTE A VOTRE DISPOSITION

Mes compétences :
Microsoft Word
Microsoft PowerPoint
Microsoft Excel
Internet
Adobe Photoshop
Sécurité
RESPECTUEUX
Esprit d'équipe
Mobilité
Rigueur
Adaptabilité
Autonomie

Entreprises

  • PTO PETROSERVICES - OPERATEUR D'APPONTEMENT & COORDINATEUR

    2013 - maintenant A AUJOURD'HUI '' PTO PETROSERVICES '' OPERATEUR D'APPONTEMENT &
    COORDINATEUR
    * Gestion et surveillance d'un appontement pétrolier, chimiquier ou gazier ;
    * Rédaction planning journalier, rédaction Safety, check-list, création et correction des dossiers d'escales, pré facturation mensuelle, gestion des heures du personnels, sécurité fiche agir et fiche situation/acte dangereuse ;
    * Placement du navire face à la connexion du bord, branchement et débranchement du bras ou flexible, mise en route et fin d'opération commerciale ;
    * Purges ou vidanges bras interne externe, surveillance continu de l'appontement ;
    * ACVS (Agent Chargé des visites de Sûreté)

  • NETMAN - OPERATEUR D'APPONTEMENT

    2012 - 2013 * Gestion et surveillance d'un appontement pétrolier (fioul et gasoil), soufre,
    * Placement du navire face à la connexion du bord, branchement et débranchement du bras ou flexible, mise en route et fin d'opération commerciale
    * Purges ou vidanges bras interne externe, surveillance continu de l'appontement,
    * ACVS (Agent Chargé des visites de Sûreté)

  • ALSTOM - SURVEILLANT DE CAPACITE

    GREASQUE 2012 - 2012 * Surveillance en continu d'un trou d'homme pour premier secours

  • LANXESS - AIDE OPERATEUR

    COURBEVOIE CEDEX 2012 - 2012 * Surveillance sur ligne de production de caoutchouc en production et salle des presses
    * Entretien de tamis rotatif, nettoyage et entretien d'une vis extrudeuse, nettoyage des lignes et carrousel
    * Entretien et suivi des carrousels ainsi que les convoyeurs d'alimentation de presse

  • VEOLIA - AGENT D'ENTRETIEN

    2011 - 2011 * Surveillance d'une station d'épuration, vérification des tableaux électriques, des regards et pompes en bord de route
    * Nettoyage des pompes et ré-enclenchement des tableaux électriques avec remise à zéro des alarmes
    * Purges ou vidanges bras interne externe, surveillance continu de l'appontement,
    * Suivi des traitements dans les différents bassins avant dépotage dans les filtres

  • LANXESS - AIDE OPERATEUR

    COURBEVOIE CEDEX 2010 - 2011 * Surveillance sur ligne de production de caoutchouc en production et salle des presses
    * Entretien de tamis rotatif, nettoyage et entretien d'une vis extrudeuse, nettoyage des lignes et carrousel
    * Entretien et suivi des carrousels ainsi que les convoyeurs d'alimentation de presse

  • NETMAN - MANUTENTIONNAIRE

    2008 - 2008 * Montage des caisses fer, houssage, pose de coiffe, stockage dans camion

  • LANXESS - AIDE OPERATEUR

    COURBEVOIE CEDEX 2008 - 2008 * Surveillance sur ligne de production de caoutchouc en production et salle des presses
    * Entretien de tamis rotatif, nettoyage et entretien d'une vis extrudeuse, nettoyage des lignes et carrousel
    * Entretien et suivi des carrousels ainsi que les convoyeurs d'alimentation de presse

  • NETMAN - MANUTENTIONNAIRE

    2006 - 2007 * Préparation, emballage, cerclage des balles de caoutchouc, logistique stock et tonnage selon grade
    * Montages, démontages des caisses bois avec remplacement des parois cassé
    * Tranchage des balles de caoutchouc en frite de 20 cm de large selon le grade, emballage et stockage
    * Cerclage de la caisse, pesé, étiquetages et stockage ;
    * Logistique informatique pour tonnage journalier et mensuel

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