Romain GREVRAND

APRES UNE FORMATION AU LYCÉE DE LA PROVIDENCE MISÉRICORDE DE ROUEN EN SANITAIRE ET SOCIAL JE SUIS RENTRE DANS LA VIE ACTIVE AU TRAVERS DIFFÉRENTE MISSION D’INTÉRIM EN MANUTENTION POUR NETMAN AINSI QUAND TANT QU'AIDE OPÉRATEUR POUR LANXESS ELASTOMERES .



J'AI PU PAR LA SUITE SAISIR MA CHANCE AU SAINT DE LA SOCIÉTÉ NETMAN EN TANT QU’OPÉRATEUR D'APPONTEMENT.



AVANT D’ENTRÉE A PTO PETROSERVICES EN JANVIER 2013 ET ENGRANGER UN MAXIMUM D’EXPÉRIENCES ET FORMATION INTERNE (N2,SST,ARI,ATEX,ACVS,FORMATION A LA REDACTION DE LA SAFETY CHECK-LIST)

AINSI QUE SUR LES DIFFÉRENT APPONTEMENT EN PÉTROCHIMIE , GAZIER ET PÉTROLIER.



CAPABLE DE GÉRER UN EQUIPE DE 8 OPÉRATEURS, TENIR DES ASTREINTES , D'EFFECTUER LA GESTION D'UN BUREAU DU BUREAU AINSI QUE LA PRE-FACTURATION DU SITE ET REPRÉSENTER LA SOCIÉTÉ AU PRÊT DES CLIENT



ETANT RUGBYMAN AMATEUR DE MES 9 ANS A MES 22 ANS J'AI PU DÉVELOPPER DE LA RIGUEUR, UN ESPRIT D’ÉQUIPE ET UNE COHÉSION QUE JE SOUHAITE METTRE EN PLACE POUR UN BON FONCTIONNEMENT ENTRE LA SOCIÉTÉ ET LE CLIENT .



JE SUIS MOTIVE, ADAPTABLE AU AMPLITUDE HORAIRE,PERSÉVÉRANT,PONCTUEL,AUTONOME,RESPECTUEUX DE LA SÉCURITÉ ET J'AIME DÉCOUVRIR DE NOUVEAU PROCESS ET ETRE EN FORMATION CONTINU.



POUR FINIR JE DIRAI QUE MES DÉFAUTS ET LACUNES CE SITUE AU NIVEAU DE MON ORTHOGRAPHE ET MON ANGLAIS RESTE BASIQUE MALGRÉ MES 5 ANS D’EXPÉRIENCES SUR LE TERRAIN AUPRÈS DES NAVIRES ET LEUR ÉQUIPAGES ETRANGERS . JE SUIS PRÊT A SUIVRE TOUTE FORMATION POUR DEVENIR PERFORMANT



J’ESPÈRE RETENIR VOTRE ATTENTION ET RESTE A VOTRE DISPOSITION



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet

Adobe Photoshop

Sécurité

RESPECTUEUX

Esprit d'équipe

Mobilité

Rigueur

Adaptabilité

Autonomie