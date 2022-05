Romain GRIGNARD

Jeune diplômé en droit de l'Helmo Saint-Martin, je suis à la recherche d'un métier où le travail de groupe et les relations humaines font partie du quotidien. On m'a toujours décrit comme quelqu'un de sociable et d'agréable à vivre. Soucieux d'entretenir de bonnes relations avec les gens qui m'entourent, j'ai toujours été à l'écoute de ceux-ci. Ma formation m'a d'ailleurs amené à beaucoup travailler en équipe. En tant qu'animateur dans les mouvements de jeunesses, j'ai appris à prendre des responsabilités et à gérer des groupes.

Je préfère les situations variées aux situations routinières et mon adaptabilité me permet de répondre facilement au changement et aux imprévus.

Je suis également à l'aise avec les chiffres et concepts économiques.

Ma motivation est d'être en constante évolution et d'être efficace dans mon travail.



Mes compétences :

Microsoft office

Comptabilité