Romain GRUMBACH

Après plusieurs années d'expérience dans la relation clientèle, tout d'abord pour les plus grands groupes de télécommunications puis dans le domaine de la complémentaire santé et enfin dans les assurances au sens large du terme.



Mon parcours professionnel me permets de très bien appréhender le marché et ses nombreux acteurs ( mutuelle, société d'assurance, régimes obligatoire, organismes conventionnés etc...)

Associé à ma capacité relationnelle et de conseils ce qui est un réel atout, et fait donc de moi, un expert en protection sociale passionné et expérimenté ainsi qu'en IARD.



Mes compétences :

Sens du commerce

Capacité relationnelle et d'analyse importante

Grande capacité d'adaptation.

Tres bonne connaissance du marché et de ses acteur

Connaissance des régimes obligatoires et organisme

Expert dans la santé, prévoyance, et la retraite.