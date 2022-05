Romain GUAGLIARDO

Conception de pompes à chaleur air/eau et eau/eau (tôlerie/électricité/régulation/frigorifique/hydraulique)

Conception de machines thermodynamiques industrielles (groupe d'eau glacée et climatiseurs spécifiques, ATEX)

Test de machines en chambre climatique.

Chef produit de gamme de pompes à chaleur.

Responsable de projets industriels.



Mes compétences :

Attestation d'aptitude aux fluides frigorigènes

Schéma électrique, hydraulique et frigorifique sur

Habilitation Electrique BT

Modélisation Machine en 3D sur Solidworks

Programmation automatique pco Carel sur 1Tool

Programmation automate cPCO Carel sur csuite