Romain Gueugnon, 28 ans, consultant auprès d'institutions financières



Compétences fonctionnelles

- Chaines Front to Back (BFI)

- Valorisation de fonds

- Clearing de dérivés

- Fonds propres prudentiels (Bâle 3, CRD 4)



Synthèse des expériences:

1. Rationalisation et optimisation de processus et organisations

2. Coordination et pilotage de projets (notamment relatifs aux règlementations bancaires Bâle III, CRBF 97-02 ...) : PMO & AMOA

3. Expériences opérationnelles en Middle / Back Office dans l'industrie et la finance



Intérêt marqué également pour le secteur des agrocarburants, et plus globalement pour l'agro-industrie :

- problématiques de gestion de risque marché, couverture ...

- financement ...



Mes compétences :

Gestion de projet

Compensation dérivés listés

Finance de marché

Commodities markets

Optimisation des processus

Contrôle de gestion

Audit externe