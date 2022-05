Romain GUILLAUMET

Madame, Monsieur,



J’ai terminé mon cycle universitaire par une année d’études en alternance bancaire. Au terme de cette période, j’ai occupé un poste de chargé d'affaires professionnels. Cette expérience opérationnelle m’a permis de développer mes qualités relationnelles, essentielles dans le domaine de la maîtrise du risque crédit. J'ai ensuite orienté ma carrière vers le métier d’analyste crédit. J’ai pu mettre en œuvre la rigueur exigée pour la sécurité des créances tout en participant au développement commercial.



La complémentarité de mes expériences professionnelles me permet d’être au fait des exigences liées au front et back office tout en étant immédiatement opérationnel pour ce type de mission. Votre proposition me permettra de perfectionner mes compétences afin d’atteindre à moyen terme un poste de management d’une unité crédit client.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel