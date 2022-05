Romain GUILLEMANT

Issu d'une formation d'ingénieur de l’Institut National des Sciences Appliquées de Strasbourg spécialité génie mécanique, ce premier poste en tant que responsable qualité se présente comme une aubaine et un challenge.



Ma motivation et mon ambition m'ont permis d'obtenir ce poste à responsabilité dans lequel je progresse rapidement auprès des collaborateurs et des clients dans un domaine d'activité qui me passionne.



Mon avenir professionnel se fera sans doute dans le domaine de l'aéronautique que j'affectionne particulièrement.



Mes compétences :

Audit qualité

Amélioration continue

Management

Assurance qualité