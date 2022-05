Romain GUILLIOU

Consultant indépendant - Communication Digitale pour le compte de structures qui affichent leur attachement à la place de l'humain dans leur fonctionnement.



Champs de compétence :

- Coordination de projets

- Stratégie éditoriale

- Définition de politique éditoriale sur les réseaux sociaux et encadrement de Community Managers

- Gestion collaborative du travail (mise en place et paramétrage d'outils numériques collaboratifs et définition de process organisationnels)









Mes compétences :

Internet

Web

Conseil