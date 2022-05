Romain GUILLOUX

Graphiste (GFX/VFX) depuis 5 ans sur des programmes de la catégorie de photoshop, adobe illustrator, cinéma 4D, After Effect, etc...

J'ai conçu plusieurs projets graphiques tel que des affiches pour des soirées privées, des concerts, des "one man show".

En tant que graphiste freelance j'ai travaillé avec Jhon Rachid, le groupe LRB, Stree'Art et plusieurs autres campagne de pub diverse, flyers, cartes de visite, évènementiels.



Ainsi qu'avec plusieurs associations Gaming-informatique tel que:

LFDR - Les fous du rire. (identités visuels, site-web, forum, etc).

Site-web: http://lesfousdurire.fr/



BTR-Team association de développeur (identité visuel).

Sit-web: http://www.btrteam.fr/



Mes compétences :

Design

Wordpress

Adobe Muse

Web design

Xenforo

Gestion de forum

Microsoft Excel

CINEMA 4D

Adobe Creative Suite

Arts graphiques

Microsoft Word

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Adobe Illustrator