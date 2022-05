Romain GUYOT DE LA HARDROUYERE

Je suis actuellement en stage chez Benbria, au Canada pour finir ma 5e et dernière année d'étude à EPITA, école d'ingénieur en informatique. J'ai choisi au cours de mes deux dernières années de suivre une spécialisation en sciences cognitives et informatique avancée (SCIA). Celle-ci m'a permis d'acquérir de solides compétences en machine learning, programmation parallèle, systèmes multi-agents et traitement d'images.



Au cours de mes années d'étude, j'ai eu l'occasion de mener à bien de nombreux projets variés, et d'acquérir ainsi de bonnes connaissances de nombreux langages (python, java, C#, C, C++, OCaml) et de nombreuses technologies (Linux, .NET, Matlab, Programmation GPU)

La plupart de ces projets ont été menés en équipe, ce qui m'a permis de m'habituer aux relations humaines au sein d'un projet conséquent.



Même si mon stage chez Benbria a pour sujet le traitement du langage naturel, je souhaiterais orienter ma carrière vers le domaine du développement de jeux vidéos si j'en ai l'occasion ou de la simulation numérique à des fins de recherches.



Mes compétences :

Optimisation

Base de données

Machine Learning

Algorithmie

Programmation parallèle

Analyse de données

Systèmes multi-agents

Programmation orientée objet

Simulation numérique

traitement du langage naturel