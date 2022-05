Romain HAMMER

Actuellement Technico-commercial au sein de la société HeKa (Fabricant de menuiseries PVC et aluminium) à Haguenau, je suis amené à apporter mes connaissances techniques afin de répondre aux demandes de mes clients dans le cadre de projets de rénovation ou de construction neuve.



Mon parcours scolaire ainsi que les différents postes que j'ai occupé m’ont permis d’acquérir une certaine expérience dans les métiers de la vente de manière générale. Aussi, mes qualités relationnelles, d'écoute et d'adaptation m’ont permises d’évoluer dans différents secteurs d'activité et d'enrichir mes expériences tant sur le plan humain que professionnel.



Je reste à l'écoute du marché et de toutes les opportunités qui me permettraient d'évoluer.