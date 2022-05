Romain HAUDRECHY

NP6 est un éditeur de solutions SaaS « Smart Cloud Marketing », notamment MailPerformance, solution de routage e-CRM e-mail et SMS Marketing et EmailSpotter, solution de veille et d’analyse d’e-mailings.

Fondé en 1999 par Stéphane Zittoun dans la région bordelaise, NP6 a enregistré en 2012 un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros.



NP6 apporte à ses clients une expertise complète en e-marketing: data management, targeting, e-mailing, délivrabilité, veille, responsive design et social marketing.

Sa mission, accompagner les marketeurs dans le développement de programmes relationnels multicanal toujours plus efficaces et durables.



Implanté en France et au Royaume-Uni, le groupe NP6 compte aujourd'hui plus de 50 collaborateurs et plus de 600 clients qui lui font confiance :



Microsoft, Natixis, CDiscount.com, Groupe Canal+, E.Leclerc, Easyvoyage, Groupe TF1, Groupe Casino, Total France, Groupe Lucien Barrière, Bouygues Telecom, LVMH, GDF Suez, Habitat, Alinéa, MMA…





Présentation MailPerformance :



MailPerformance est la solution SaaS de routage e-CRM e-mail et SMS Marketing du groupe NP6.

Avec plus de 12 milliards d’e-mails envoyés en 2012 et un des meilleurs taux de délivrabilité du marché, MailPerformance se positionne parmi les solutions européennes les plus puissantes du marché.

C’est aussi la seule plateforme de routage dont l’organisation est certifiée qualité ISO 9001 en Europe.