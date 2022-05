Romain HÉLIAS

Bonjour à tous,

je suis un jeune nantais de 22 ans passionné depuis toujours par l'art dans sa globalité.

Je me suis lancé professionnellement dans la photographie en mars 2014, et je porte mon intérêt sur tout types de projets : Les mariages, les photos de famille, la mode, les photos d'entreprises, ainsi que mon travail personnel.

Ce que j'aime dans mon métier, c'est qu'il n'a pas de frontières, je suis près à me déplacer dans le monde entier à partir du moment ou le projet m'intéresse.