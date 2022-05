Romain HERGAS

Etudiant en quatrième année d'école de commerce à l'ESG Management School et après un an et demi d'échange à Montréal et à Copenhague, je suis aujourd'hui en master en Corporate Finance. J'ai fais ce choix pour me spécialiser en finance d'entreprise en ayant une vision globale de l'entreprise. Ce master permet d'intégrer des postes au sein d'entreprises, de banque d'investissement mais également dans des entreprises de conseil.

Après différents emplois saisonniers, qui m'ont apporté une certaine rigueur mais aussi une première expérience de l'entreprise, mon stage au sein du service contrôle de gestion de l'entreprise INEO Support Global m'a appris le fonctionnement d'une entreprise dans son ensemble.



Aujourd'hui je suis à la recherche d'un stage de 6 mois à partir de juin 2016 aussi bien en entreprise qu'en banque ou en entreprise de conseil.



Mes compétences :

SAP

Microsoft Excel

Microsoft Word

Adobe Photoshop

Microsoft PowerPoint