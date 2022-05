Romain HERUBEL

Etudiant en 3ème année de licence de Gestion à l'Université Paris Dauphine.

Je suis membre de la Junior-Entreprise de l'université, Dauphine Junior Conseil, grâce à laquelle j'ai pu mener à bien de nombreux projets (organisation de séminaires, amélioration de l'image de l'association via la confection de vêtements personnalisés, recherche de sponsors) lors de mon mandat au Conseil d'Administration. Ce poste m'a aussi permis d'apprendre à gérer et former une jeune équipe, qui a été sous ma responsabilité tout au long du mandat.



J'ai aussi effectué de nombreux emplois étudiants en tant qu'agent municipal, serveur ou encore commis, qui m'ont permis de gagner en indépendance et en maturité.



Je suis un très grand fan de Basket Ball, de sport en général mais aussi de musique (j'ai d'ailleurs créé un groupe avec lequel j'ai pu organisé quelques concerts).





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Windows 7

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel