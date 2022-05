Romain HESS

Diplômé en 2011, j'ai d'abord tâtonné dans le choix de mon métier en passant 2 mois chez un transitaire puis un an chez un transporteur frigorifique. Je ne regrette pas cette année dans le monde du transport: j'y ai découvert comment travailler de façon rigoureuse sous une pression permanente. J'y ai fait aussi mes premières armes de management de projet. À mon arrivée chez Safran en 2012, j'ai occupé un poste de coordination Supply-Chain au sein du service après-vente. Mes objectifs étaient de m'assurer que nos approvisionnements en pièces de rechange correspondent à l'expression du besoin client. J'ai donc développé pendant trois ans des qualités de management transversal et continué à renforcer mon expérience dans le management de projet. En effet, je me suis libéré du temps pour élargir mon périmètre d'action et participer à des projets plus importants comme la préparation de l'entrée en service de l'avion A320neo. J'en ai profité pour me lancer un nouveau défi: le passage de la certification CPIM délivrée par l'APICS.

Après trois années, je me suis orienté vers un poste de Chargé d'Affaires Transports. Milieu que je connais bien de par mon expérience sauf que cette fois-ci j'étais côté client. J'ai donc découvert ce que c'était de gérer un budget, faire un RoFo, négocier des contrats de transport suite à appel d'offres ainsi que piloter une équipe opérationnelle chez notre prestataire logistique. Ce fut aussi un poste enrichissant et l'occasion pour moi de montrer qu'il y avait possibilité d'améliorer nos schémas de transport tout en dépensant moins. Après avoir goûté à une première certification, je me suis à nouveau plongé dans les études en passant la certification CLTD délivrée elle aussi par l'APICS. Je ne suis resté que deux ans sur ce poste car l'opportunité s'est présentée à moi de prendre un poste de management. Je suis donc responsable depuis Octobre 2017 d'une équipe de 8 personnes au service Administration des Ventes de Safran Nacelles.



Mes compétences :

SAP

Word, excel, powerpoint

Gestion de flux

Transport

TOEIC 920

APICS - Basics of supply chain management

Gestion des stocks

Coordination

Planification des besoins

APICS - CPIM

APICS - CLTD

Pilotage budgétaire

Management

Management transversal

Optimisation transport