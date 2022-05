Romain HEYER

Je suis originaire de Strasbourg où j'ai passé mon baccalauréat en 2003 au Lycée Louis Couffignal suite à un bac S option SI. Puis j'ai réalisé 3 années de classes préparatoires section PT. J'obtiens l'école polytechnique d'Orléans en 2006 et je choisis l'option Génie Civil. Je décide de terminer mon cursus en réalisant 6 mois à Trondheim (Norvège) à la Norwegian University of Science and Technology (NTNU). J'y ai suivi des cours en anglais (road design and pavement technology, Fire technology, Construction engineering specialization project and Urban planning). Je me suis parfaitement adapté à la culture et au mode de vie norvégien.

Puis j'ai réalisé mon stage à Strasbourg dans l'agence Burger de Screg Est. J'ai principalement suivi un chantier de réaménagement de centre ville (Westhouse, place de l'église).

Ingénieur génie Civil depuis octobre 2009, j'ai commencé ma carrière par un tour de France ( 3 mois à Toulon chez Screg Sud Est, 6 mois à Sucy en Brie chez Screg IDFN, 5 mois à Petite Rosselle chez Screg Est et 4 mois à Louvres chez Screg IDFN agence COSSON). J'ai été embauché chez COSSON en novembre 2011 en tant qu'ingénieur travaux.

Après 3 années, j'ai souhaité donner un tournant à ma carrière et mettre à profit l'expérience que j'ai acquis sur le terrain en management de chantier pour un poste en maîtrise d'oeuvre. Ainsi depuis février 2014 je suis chargé d opérations au service ingénierie grand travaux de l agence territoriale routière de meaux villenoy. J



Mes compétences :

Excel

Autocad

Word