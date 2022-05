Madame, Monsieur.



Après avoir effectuée une formation de trois ans en baccalauréat professionnel en maintenance aéronautique option systèmes au lycée Flora Tristan sur site Aérocampus Aquitaine, je suis maintenant en Mention complémentaire Avion Moteur à Turbine au lycée polyvalent de Jean Taris.



Je suis à la recherche d'un stage de 14 semaines se déroulant du 5 Février 2018 au 11 Mai 2018. Mon souhait sera de me diriger vers la maintenance en ligne après cette mention complémentaire. Pour cela ce stage sera une grande opportunité pour moi de découvrir ce métier.



Au cours de mon baccalauréat j'ai pu effectuer plusieurs stages dans la maintenance aéronautique notamment dans le domaine militaire mais aussi à l'étranger dans une école de pilote de ligne Oxford Academie Aviation pour perfectionner mon anglais qui et primordiale dans ce métier. Lors de ces stages j'ai pu approfondir mes connaissances afin d'être plus assidu dans mon travail.



Je vous prie d'agréer Madame, Monsieur l'expression de mes salutations distinguées.



Cordialement Romain HOARAU.



