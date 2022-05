Romain HUC

Ayant acquis de bonnes connaissances en langage C lors de mon cursus scolaire j'ai de suite trouver une passion pour le code. Ayant déjà touché à l'intégration de site web et le monde de l'industrie ne m'attirant que très peut j'ai décidé de suis une formation de Développeur Intégrateur Web option JavaScript avec un entrain grandissant pour le milieu du web où les technologies ne cessent d'évoluer et où l'apprentissage est constant.

Dans le but de valider ma formation je suis à la recherche d'une mission de 4 mois.



Mes compétences :

LabVIEW

ModelSim

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Matlab

LabWindows/CVI

C Programming Language

JavaScript

MongoDB

JQuery

AngularJS

Meteor JS

Express JS

CSS 3

HTML 5

Ajax

JQuery UI

Node.js

Adobe Photoshop

Shell