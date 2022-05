Romain HULOT

Après une formation universitaire au sein de l'Université d'Artois pôle d'Arras et l'obtention de mon diplôme de Master Langues et Négociations Interculturelles (LNI), je cherche aujourd'hui à m'épanouir dans le commerce international. J'ai pu acquérir des compétences linguistiques et techniques et découvrir les tenants et les aboutissants de la culture des pays anglophones dans laquelle je me suis spécialisé. J'ai donc une double compétence, interculturelle et opérationnelle.

Curieux, j'aime les nouvelles expériences et les challenges, découvrir et faire découvrir. Diplomate et persévérant, je m'attache avec passion à atteindre mes objectifs.

J'apprécie beaucoup la cuisine, la photographie, la musique et le VTT.



Mes compétences :

Commerce international

SAP

Négociation internationale

As400

Étude de marché

Techniques de vente

Microsoft Office

Mix Marketing

Développement commercial

SGBD

Visual Basic for Applications

Incoterm