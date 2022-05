Romain HUMBERT

Actuellement Responsable Commercial pour le Groupe Brunet, je suis en charge d'assurer et d'animer la commercialisation des métiers de notre groupe auprès des collectivités locales et des donneurs d'ordres privés.

En plus de mon fort gout pour les challenges, je suis doté d'un très bon relationnel, d'un fort sens du service clients, d'une bonne connaissance technique des métiers des travaux publics et de l'environnement.



Mes compétences :

Forte qualité de développeur

Très bon relationnel externe et interne

Maitrise des gestions de marchés

Maîtrise des outils informatiques