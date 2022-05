Mon diplôme du Master 2 droit des affaires et de la banque obtenu en juillet 2011, j ai intégré l Union Financière de France, société leader en gestion de patrimoine en France, en qualité de conseiller en gestion de patrimoine.



Mes cursus universitaires à la fois patrimonial (Master 1) et bancaire (Master 2) sont autant d atouts qui m ont permis d'intégrer au mieux cette profession.



Depuis novembre 2012, je suis Conseiller en Entreprises et Dirigeants et ce nouveau statut me permet de me familiariser avec le monde de l'entreprise.



De l entrepreneur individuel au Président de société, les risques se multiplient et il est nécessaire de les appréhender au mieux.



Une anticipation judicieuse vous permettra de vous prémunir contre de facheuses désillusions...



Romain IDENN

06.28.48.94.50

romain_idenn@uff.net



Mes compétences :

Immobilier

Conseil

Fiscalité

Gestion

Droit civil

Épargne retraite