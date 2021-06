Romain ISEEOP

Cabinet de recrutement spécialisé en optique. Fondé par des opticiens pour répondre à un besoin précis : celui d'intégrer des compétences techniques et spécialisées dans les cliniques d'optique souhaitant proposer à leurs clients un service de qualité.

Notre connaissance du marché de l'optique, nous permet de nous distinguer grâce à la qualité de nos recrutements. Nous établissons ensemble le profil idéal à votre entreprise et nous sélectionnons pour vous le meilleur candidat.



Présent sur deux continents, notre cabinet propose ses services en France métropolitaine, Domtom et au Canada.