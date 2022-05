Romain JEANNEROT

Jeune diplômé d'un BTS Etudes et Economie de la construction obtenu au mois de juillet 2016. Je bénéficie d’une expérience de trois mois réussie, lettre de recommandation à l'appui, dans le bureau d'étude ICO rattaché au cabinet d'architecture de M. Solmon à Montbéliard.

Je suis rigoureux, travailleur, motivé; je m'adapte rapidement a toutes situations; et mon BTS m’a permis d’acquérir des compétences précises en dessin de plans, en estimations/métrés tous corps d’états, en supervision de chantier ainsi que dans la gestion économique d’une entreprise.



Mes compétences :

estimation de coût

CCTP

Métrés

préparation de dossier de consultation

Réception et analyse d'offres

réalistion de plan

appel d'offre public

word excell powerpoint

photoshop photofiltre

Autocad- sketchup- Allplan

Étude de prix