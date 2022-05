Romain JOVIGNOT

Ouvrir un équipement : de la construction, au suivi de chantier puis à la mise en production (MOA, AMO et missions AOR, OPR, suivi GPA et DO opérationnellement et administrativement...),

Définir, conduire et faire évoluer le projet d'établissement (orientations stratégiques),

Gérer des relations avec les institutions (élus, collectivités, administrations publiques, services de l'Etat),

Manager et piloter une équipe pluridisciplinaire : garant du respect du droit social, du droit du sport, de l'application de la convention collective, gestion des IRP,

Développer des activités : de la conception à la commercialisation,

Piloter et optimiser un modèle économique et financier,

Gestion opérationnelle, administrative, technique et patrimoniale : gestion de la réglementation des ERP, de la norme NFX 60-010, du suivi technique (P1 à P5), de la gestion des caisses, des contrats ...),

Pilotage de la maîtrise d'ouvrage (construction du contrat, montage financier et lancement du chantier),



Mes compétences :

Gestion de projet

Suivi commercial et administratif

Gestion des ressources humaines

Technique

Suivi de chantiers

Développement commercial

Gestion de la production

Gestion de la relation client

Gestion économique et financière

Gestion des relations politiques

Informatique