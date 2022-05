Romain KAISER

Assistant ingénieur en Cytométrie en Flux à l'IGBMC (CNRS). Je suis particulièrement intéressé par le domaine de la recherche scientifique.



Je suis familier avec la mise au point de méthode (HPLC, GC et Differential Scanning Fluorimetry) ainsi qu'avec la cytométrie en flux (analyse et tri) sur les appareils BD, tels que l'ARIA II, le LSR II, le FACS Vantage et le FACS Calibur. De plus, mes diplômes de DUT et de Licence Professionnelle, m'ont permis d'acquérir des connaissances dans un vaste panel de domaines, tels que la culture cellulaire ou la biologie moléculaire.



Sportif depuis plusieurs années, je suis passionné en particulier par le badminton que je pratique 3 fois par semaine, mais les sports tels que l'escalade, le tennis, le vélo ou la course à pied me sont également familiers.



Mes compétences :

Microsoft Office

HPLC

Western Blotting

Southern Blotting

Microsoft Windows

Cytométrie en flux