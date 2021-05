Romain KIAVUE

(17/05/2021 dernière visite : je suis disponible mais en poste)



Bonjour,



Je suis actuellement à la recherche d'un poste en CDI ou d'un CDD (1 ans ou +).

j'aime apprendre et enrichir mes compétences.



En ce qui concerne ma position géographique elle n'est aucunement gênante.



Ma mission actuelle depuis 2 ans est de former, géré , et planifié mes interventions. De commander des pièces auprès de différents fournisseurs machines (Gestion de stock). Trouver, identifier et dépanner.



Ce que je recherche dans ma carrière professionnelle est de pouvoir participé à des projets de conception. Penser et trouver des solutions pour répondre aux critères du clients ou de mon entreprise.



(je souhaite trouver une entreprise qui veux construire et évolué).



Si mon profil vous intéresse, vous pouvez me contacter au 03 23 72 75 30 ou

sur portable 07 62 39 30 72 ou éventuellement par mail : ro.kiavue@laposte.net



Mes compétences :

Siemens Hardware , PL7 pro , vijeo disigner , visu

Visual studio