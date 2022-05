Romain LABADIE

Travaillant depuis deux ans dans le milieu de la diététique et de la santé je cherche aujourd'hui à me spécialiser dans la sécurité alimentaire et la qualité des aliments.

J'entreprends dans ce sens une licence professionnelle à partir de Septembre prochain, n'ayant pas peur des nouveaux challenges, je suis prêt à me déplacer sur tout le territoire métropolitain pour suivre mon alternance.



Mon projet professionnel est de devenir à terme responsable qualité, sécurité et environnement dans une entreprise agroalimentaire à taille humaine afin d'avoir un rôle transversal.

Je suis convaincu d'avoir plusieurs aptitudes indispensable à un bon responsable qualité comme la force de conviction et la rigueur dans le travail. J’apporterai également de part mes aptitudes de diététicien une valeur ajouté sur le plan relationnel avec vos clients.



Mon profil pour ce type de poste est atypique mais je suis persuadé que je pourrai répondre aux besoins de beaucoup d'entreprises si l'on me donne une opportunité.

Avec mes meilleures salutations.



Mes compétences :

Contrôle qualité

Hygiène des aliments

Maîtrise du paquet hygiène, GEMRCN, HACCP.

Coaching

Diététique