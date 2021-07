Romain LABAUGE

Responsable module SD, équipe européenne dimplantation ERP SAP (Allemagne, Etats-Unis, Irlande, Italie, France, Pays de Galles, Pays-Bas, Pologne, Slovaquie, République Tchèque, Finlande) Quote to Cash Solution Manager Vendavo Service Now Compass Ticket System Business Warehouse EDI.

Forte implication MM, WM, LE : Inventory Management, Warehouse Management, Handling Unit Management, Radio-Fréquence, Transportation.



Projets dimplantation complets SAP EU et US suite acquisitions et mise en place de nouvelles fonctionnalités ou transferts (une 20aine de projets dune durée moyenne de 6 mois à 1an) :

- Définition/cartographie des processus existants. Analyse des besoins, identification des « gaps », propositions damélioration/optimisation, requêtes de configuration/paramétrage, définition du cahier des charges et spécifications auprès des programmeurs pour customisation (ABAP). Élaboration/rédaction (English) des documents de formation, formation utilisateurs référents aux fonctionnalités de base et avancées. Collecte, mise en forme des données statiques et dynamiques.

- Mise en place denvironnements de test : contrôle de la configuration et des programmes requis, chargement des données. Scénario tests/simulations/validation de la conformité de lenvironnement test auprès des utilisateurs référents. Contrôle de la configuration requise et chargement des données dans le système de production.

- « Go-Live » (démarrage). Support post-démarrage. Support quotidien (troubleshooting), Propositions, développement, déploiement, suivi des améliorations continues auprès des responsables de départements et utilisateurs référents.

- Transmission des bonnes pratiques et de la culture du groupe.

Coordination entre les exigences clients et les contraintes de lordonnancement, entrepôt, expéditions, en vue de lamélioration du taux de service et la réduction des coûts. Animation d'une équipe de 3 à 5 personnes.