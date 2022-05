Romain LACAILLE

Successivement Webmaster, Intégrateur Web et chargé de Webmarketing & E-commerce, mon profil professionnel est axé sur la polyvalence des métiers de la promotion d’un site web.



OPERATIONNEL

Plusieurs années d'expérience en intégration web, analyses et optimisations du code source d'une page, d'un email ou d'un site quel que soit sont format d'affichage (navigateur, plateforme). HTML5, CSS3, jQuery, Bootstrap, responsive design, ergonomie. Diverses compétences en webmastering sur CMS Wordpress, créas de bannières publicitaires.



WEBMARKETING

Gestion des campagnes marketing d'acquisition de trafic

- Google Adwords, Critéo, RTB,

- Administration des campagnes d'email marketing sur les plateformes Neolane & Salesforce,

- Animation des réseaux sociaux; ligne éditoriale, visibilité & sponsorisation

Pilotage et optimisation du référencement naturel



E-COMMERCE

- Analyse du trafic et des conversions du site huwans-clubaventure.fr,

- Gestion de projet & animation d'opération commerciales multi-canales,

- Promotion des ventes



RESPONSABILISATION & DÉLÉGATION

- Analyse des performances des actions par l'étude chiffrée des résultats et rapports d'évaluations.

- Gestion & animation de prestataires



