Étudiant en deuxième année de BTS NRC (Négociation et Relation Client) au Lycée Gustave Eiffel de Bordeaux et actuellement stagiaire commercial terrain dans l'entreprise Gers Equipement (Entreprise située à Mirande dans le Gers).

Je suis un étudiant très motivé et déterminé à réussir dans ma future vie professionnelle. À la suite de mon BTS NRC, je souhaite poursuivre dans une licence professionnelle en alternance.. de préférence dans la région Aquitaine ou bien du coter des Landes ou du Gers, étant proche..





Reste disponible et à l'écoute d'opportunitées.



Cordialement



Romain Lalanne

Permis B



Romainlalanne32@gmail.com



Mes compétences :

OpenOffice

Aisance relationelle

Sens du contact

Écoute active