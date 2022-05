Romain LANGE commence la guitare à l'école de musique de Lambesc, son village natal.



Il rentre par la suite au CNRR de Marseille où Il obtient son DEM, comprenant le prix de musique de chambre, dans la classe de Jean Claude Latil, une mention très bien en cycle spécialisé dans la classe de Raymond Gratien, ainsi qu'un fin d'étude de solfège dans la classe de Marion Fribourg. Dans ce CNRR de Marseille, il obtiendra également son prix de perfectionnement dans la classe de Raymond Gratien et poursuivra sa formation dans les classes prestigieuses d'analyse et d'histoire de la musique de Lionel Pons.



Actuellement en formation avec le Cefedel Sud pour l'obtention du Diplôme d'Etat (DE) de professeur de musique spécialité guitare classique domaine classique à contemporain.



Il enseigne depuis 2008 la guitare classique dans l'école associative USCRM à Marseille.

Actuellement, il se produit dans diverses formations de musique de chambre.

Il joue depuis 2003 avec le guitariste Gabriel Souleyre dans le duo Eclipse et intègre le Baião Guitar Quartet en 2010, un quatuor de guitare au répertoire majoritairement Sud Américain.

Enfin depuis 2 ans, il joue en duo avec son ami flûtiste Mina Ghobrial



